Kocaeli'de market deposunda çıkan yangın söndürüldü
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir marketin deposunda çıkan yangın hasara neden oldu.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir marketin deposunda çıkan yangın hasara neden oldu.
Erenler Mahallesi Deve Bağırtan Sokak'taki 3 katlı apartmanın giriş katında bir markete ait depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle söndürüldü.
Yangında deponun bir bölümünde hasar oluştu.
Kaynak: AA / Güncel