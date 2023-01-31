Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kocaeli'de market deposunda çıkan yangın söndürüldü

Güncel Haberler

Kocaeli'de market deposunda çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir marketin deposunda çıkan yangın hasara neden oldu.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir marketin deposunda çıkan yangın hasara neden oldu.

Erenler Mahallesi Deve Bağırtan Sokak'taki 3 katlı apartmanın giriş katında bir markete ait depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında deponun bir bölümünde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Güncel

Kocaeli Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title