Kocaeli'de market deposunda çıkan yangın söndürüldü Güncel Haberler Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir marketin deposunda çıkan yangın hasara neden oldu. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir marketin deposunda çıkan yangın hasara neden oldu. Erenler Mahallesi Deve Bağırtan Sokak'taki 3 katlı apartmanın giriş katında bir markete ait depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle söndürüldü. Yangında deponun bir bölümünde hasar oluştu. Kaynak: AA / Güncel Kocaeli Güncel Haberler

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