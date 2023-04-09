Üye Girişi
Haberi Paylaş
Kocaeli'de makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı

Kocaeli'de makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı

Güncel Haberler

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, içerisinde 2 kişinin bulunduğu 4,5 metre boyundaki teknenin, Yelkenkaya açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklendiği belirtildi.

Açıklamada, teknenin, KIYEM-3 hızlı tahlisiye botuyla yedeklenerek Darıca Balıkçı Barınağı'na emniyetle yanaştırıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

Kocaeli Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title