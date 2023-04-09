Kocaeli'de makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, içerisinde 2 kişinin bulunduğu 4,5 metre boyundaki teknenin, Yelkenkaya açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklendiği belirtildi.
Açıklamada, teknenin, KIYEM-3 hızlı tahlisiye botuyla yedeklenerek Darıca Balıkçı Barınağı'na emniyetle yanaştırıldığı kaydedildi.
Kaynak: AA / Güncel