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Kocaeli'de Madde Bağımlısının Yaktığı Ateş Yangına Neden Oldu

Kocaeli'de Madde Bağımlısının Yaktığı Ateş Yangına Neden Oldu
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde madde bağımlısı olduğu iddia edilen V.D.'nin evinde tepside ateş yakması sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürüldü, V.D. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

KOCAELİ'de, madde bağımlısı olduğu iddia edilen V.D.'nin, evin içerisinde tepside yaktığı ateş nedeniyle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürürken, ev sahibi V.D. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Yangın, Gebze ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde, 4 katlı binanın giriş katında çıktı. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen V.D., evin içerisinde tepsi üzerinde ateş yaktı. Alevlerin büyümesi üzerine durumu fark eden apartmandakiler, evlerinden çıkıp 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, yangını büyümeden söndürdü. Olayda yaralanan olmazken, ev sahibi V.D. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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