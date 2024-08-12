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Kocaeli'de Lüks Otomobillerin Hayalet Ekranlarını Çalan Hırsızlar Yakalandı

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Kocaeli'nin çeşitli ilçelerinde 9 lüks otomobilin hayalet ekranlarını çalan motosikletli 2 hırsız, polis tarafından suçüstü yakalandı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden biri adli kontrol şartı ile serbest kalırken, diğeri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KOCAELİ'nin çeşitli ilçelerinde 9 lüks otomobilin hayalet ekranlarını çalan motosikletli 2 hırsız, polis tarafından suçüstü yakalandı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden biri adli kontrol şartı ile serbest kalırken, diğeri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli'nin İzmit, Gebze ve Kartepe ilçelerinde lüks otomobillerin hayalet ekran olarak bilinen parçasının çalındığı ihbarları üzerine Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipler harekete geçti. 22 Temmuz ile 12 Ağustos tarihleri arasında 6 aracın aynı yöntemle hayalet ekranlarının çalındığını belirleyen ekipler, geniş çaplı çalışma başlattı. Çalışmalar neticesinde motosiklet ile Sakarya'dan gelerek hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerin F.B. (14) ve E.D. (22) oldukları belirlendi. Şüphelilerin saklanmak için kask ve eldivenlerini çıkarmadan hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Şüphelilerin saklanmak için kask ve eldivenlerini çıkarmadan hırsızlık yaptıkları tespit edildi.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Şüphelileri takibe alan polis ekipleri, dün sabaha karşı Kartepe ilçesinde suçüstü yakaladı. Şüpheliler, hırsızlık olayında kullandıkları aparatlar ve gece boyunca çaldıkları 3 hayalet ekran ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, 9 ayrı araçtan hırsızlık suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden F.B. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, E.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Motosiklet Kocaeli Hırsızlık Suç Polis Güncel Haberler

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