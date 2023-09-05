Kocaeli'de lokantanın bacasında çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir lokantanın bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir lokantanın bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hacıhalil Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir lokantanın bacasında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kısa sürede söndürüldü.