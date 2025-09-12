Haberler

Kocaeli'de Lojistik Deposunda Yangın Kontrol Altına Alındı

Güncelleme:
Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki lojistik deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde lojistik deposunda çıkan yangın ekiplerin 3 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması sürerken, yangının çıkış nedeni de araştırılıyor.

LOJİSTİK DEPOSUNDA YANGIN DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde lojistik deposunda çıkan ve yaklaşık 3 saatte söndürülen yangın sonrası oluşan hasar dronla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
