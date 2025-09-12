Kocaeli'de Lojistik Deposunda Yangın Kontrol Altına Alındı
Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki lojistik deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.
LOJİSTİK DEPOSUNDA YANGIN DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ
KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde lojistik deposunda çıkan ve yaklaşık 3 saatte söndürülen yangın sonrası oluşan hasar dronla görüntülendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel