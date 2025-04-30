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Kocaeli'de Lise Öğrencisi 4'üncü Kattan Düştü

Kocaeli'de Lise Öğrencisi 4'üncü Kattan Düştü
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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde eğitim gören 12. sınıf öğrencisi Zeynep A., deneme sınavı sırasında 4. kattan düşerek ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesindeki eğitim gördüğü lisede 4'üncü kattan düşen 12'nci sınıf öğrencisi Zeynep A., ağır yaralandı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Topçular Mahallesi 3135'inci Sokak'taki Çakabey Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Okulda düzenlenen deneme sınavı sırasında 12'nci sınıf öğrencisi Zeynep A., okulun 4'üncü katındaki penceresinden düşerek ağır yaralandı. Okul idaresinin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Zeynep A., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Okul yönetiminin kararıyla öğrenciler evlerine gönderildi. Olay yeri inceleme ekipleri, okulda ve olayın gerçekleştiği 4'üncü katta incelemelerde bulundu. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

HABER-KAMERA: Nazım Özgün ERBULAN-Ardacan UZUN/GÖLCÜK(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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