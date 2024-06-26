Kocaeli'de Lise Müdür Yardımcısı Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti

Bakan Yerlikaya gündüz kuşağı programlarını eleştirdi, Müge Anlı'nın yanıtı sert oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Asgari ücrete ara zam yok, yeni asgari ücret için aralıkta bir araya geleceğiz