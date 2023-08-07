Kocaeli'de Liman Bölgesinde Patlama Meydana Geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), Kocaeli'nde liman bölgesinde gelen patlamaya AFAD, emniyet, jandarma, itfaiye ve 112 ekipleri tarafından müdahale edildiğini belirtti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bugün saat 14.50 sıralarında, liman bölgesinde bir patlama meydana gelmiştir. Patlama sonucunda meydana gelen yangına AFAD, emniyet, jandarma, itfaiye ve 112 ekipleri tarafından müdahale edilmektedir. Patlama sonucunda göçük altında kalan bir vatandaşımız kurtarılmıştır. SAKOM'dan alınan bilgiye göre; olayda 10 vatandaşımız yaralanmış olup, an itibarıyla can kaybı bulunmamaktadır. Olaydan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA