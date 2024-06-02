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Kocaeli'de LGS heyecanı

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Kocaeli'de, 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki sınav başladı. Adaylar sabahın erken saatlerinden itibaren okulların önünde toplandı.

Kocaeli'de LGS heyecanı

KOCAELİ - Kocaeli'de, 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki sınav başladı.

Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi kapsamında ortaokul 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen merkezi sınav heyecanı başladı. Kocaeli'de de sınava girecek olan adaylar, sabahın erken saatlerinden itibaren okulların önünde toplandı. Aileler ise çocuklarını yalnız bırakmadı.

Sınavın birinci oturumu 09.30'da başladı. Birinci oturum 10.45'te sona erecek, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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