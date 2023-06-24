Kocaeli'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik kazası: 2'si çocuk 5 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişi Dilovası ilçesi Liman Kavşağı mevkisinde iki otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan 2'si çocuk 5 kişi ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkanların yoğunluk oluşturduğu otoyolun Ankara istikametinde kaza nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu. Yaklaşık 1 saat trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesi ve temizlik çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı.