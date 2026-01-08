Haberler

ÇATIDAN KOPAN YALITIM MALZEMESİ CADDEYE DÜŞTÜ; O ANLAR KAMERADA

Güncelleme:
Darıca'da etkili olan rüzgar, bir binanın çatısından kopan tahta parçasının belediye otobüsüne saplanmasına yol açtı. Olayda yaralanma olmazken, otobüste hasar meydana geldi. Rüzgar nedeniyle bazı evlerin çatısı da zarar gördü.

ÇATIDAN KOPAN TAHTA PARÇASI BELEDİYE OTOBÜSÜNE SAPLANDI

Kocaeli'de etkili olan kuvvetli rüzgar, kentin batı yakasında da etkisini artırdı. Darıca ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Dr. Zeki Acar Caddesi'ndeki bir binanın çatısından kopan tahta parçası, yoldan geçen 41 BR 313 plakalı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait halk otobüsüne saplandı. Tahta parçasının bir bölümü belediye otobüsünün içine girdi. Olayda herhangi yaralanma yaşanmazken, otobüste ise hasar oluştu.

Öte yandan, bazı evlerin uçan çatıları, park halindeki araçların üzerine düştü. Araçlarda hasar oluştu.

