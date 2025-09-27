Kocaeli'de Küresel Sumud Filosu'na Destek Mitingi

Haberler

İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na destek amacıyla Kocaeli'de yürüyüş ve miting düzenlendi. Yürüyüşe yerel yöneticiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İSRAİL'in saldırıları ve ablukası altındaki Gazze'ye yardım götürmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na destek vermek için Kocaeli'de yürüyüş ve miting düzenlendi.

İspanya ve Tunus'tan, Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na destek vermek hedefiyle İzmit ilçesinde yürüyüş gerçekleştirildi. Ömerağa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde başlayan yürüyüşe; Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu, siyasi parti il başkanları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı. Türk ve Filistin bayrakları ile destek sloganları eşliğinde kalabalık kent Meydanı'na geldi. Buradaki mitingde Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi, İsrail'in saldırıları protesto edildi.

