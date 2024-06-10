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Kocaeli'de Kurban Bayramı öncesi market denetimleri sürüyor

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Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimlerini sürdürüyor. Başiskele ilçesinde bir markette yapılan denetimde, ürünlerin etiket-kasa fiyatları arasında fark olup olmadığı kontrol edildi.

Kocaeli'de Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimlerini sürdürüyor.

Başiskele ilçesinde bir markete giren ekipler, temel gıda, manav, bakliyat, şarküteri, temizlik ve ihtiyaç malzemelerinin etiket ve kasa fiyatlarını inceledi. Reyonlardan aldıkları ürünlerin etiket-kasa fiyatı arasında fark olup olmadığına bakan ekipler, meyve sebzelerin menşei ve geliş fiyat bilgisini de Hal Kayıt Sistemi (HKS) üzerinden kontrol etti.

Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya, gazetecilere, ülke genelinde Ticaret Bakanı Ömer Bolat, il özelinde de Vali Seddar Yavuz'un talimatlarıyla etiket ve haksız fiyat artışına yönelik denetimlerin kesintisiz sürdüğünü söyledi.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi piyasa ve ticaret dengesini bozmaya yönelik her türlü girişimi engellemek için sahada olduklarını anlatan Uzunkaya, tüketicinin ekonomik haklarını koruyucu denetimlerin il genelinde devam ettiğini aktardı.

Yıl başından bu yana 5 bin 528 firmada denetim yapıldı

Uzunkaya, tüketicilerin, etiket ve kasa fiyatları arasında farklılıkla karşı karşıya kalması durumunda konuyu hem kendilerine hem de "Alo 175 Tüketici Danışma Hattı"na bildirebileceklerini hatırlattı.

Bu tür durumlarda sorunların acilen çözüleceğini dile getiren Uzunkaya, "Kurban Bayramı'nı tüketicilerin mutlu şekilde geçirmesi için bütün satıcı ve tacirlerimizden şunu rica ediyoruz; maliyet girdisinde herhangi bir artış olmadığı halde maliyetlerde girdi varmış gibi fiyat arttırımından kaçınsınlar, yapanları da uyarsınlar. Türkiye genelinde bayramın daha huzurlu, mutlu geçirilmesi için her türlü tedbiri aldığımızı buradan ifade etmek istiyorum." dedi.

Uzunkaya, denetimlerin tatil veya hafta sonu denemeden devam edeceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yıl başından bugüne kadar personelimizle 5 bin 528 firmada 24 bin 500 ürün denetlendi. 24 bin 500 ürünün 976'sında aykırılıktan dolayı 1 milyon 781 bin 500 lira idari yaptırım uygulanmıştır. Amacımız ceza kesmek, idari yaptırım değil hem ticaretimizin hem de piyasanın dengesini korumak, dürüst esnafın, tacirin haklarıyla beraber tüketicimizin de ekonomik çıkarlarını sağlamaya yöneliktir."

Kaynak: AA / Güncel

Kurban Bayramı Başiskele Kocaeli Ekonomi Güncel Haberler

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