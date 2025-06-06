Kocaeli'de Kurban Bayramı'nda Hastaneler Acemi Kasapların Akınına Uğradı

Kocaeli'de Kurban Bayramı'nda Hastaneler Acemi Kasapların Akınına Uğradı
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Kocaeli'de Kurban Bayramı'nda Hastaneler Acemi Kasapların Akınına Uğradı
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Kocaeli'de bayramın ilk gününde kurban kesmeye çalışan vatandaşlar, yanlış uygulanan teknikler nedeniyle hastanelere başvurdu. Acil servislerdeki yoğunluk, yaralanmaların çoğunlukla kol ve bacak bölgelerinde meydana gelmesiyle arttı.

Bu sene de şaşırtmadılar: Acemi kasapların buluşma noktası hastanelerin acil servisi oldu

KOCAELİ - Kocaeli'de bayramın ilk gününde kurban kesmeye çalışırken kendini yaralayan vatandaşlar hastanelerin yolunu tuttu.

Bayram namazının ardından sabahın erken saatlerinden itibaren kesim alanlarında yoğunluk yaşandı. Kurbanlarını kesmeye çalışan bazı vatandaşlar, yanlış uygulanan kesim teknikleri ve dikkatsizlik nedeniyle çeşitli yerlerinden yaralandı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da "acemi kasaplar", bıçak ve satırla kendilerini yaralayarak hastanelere başvurdu. Kocaeli Şehir Hastanesi başta olmak üzere kent genelindeki acil servislerde hareketlilik yaşandı. Yaralanmaların büyük bölümü kol ve bacak bölgelerinde meydana geldi.

Başiskele ilçesi Yuvacık Mahallesi'nde kurban kesimi sırasında hafif şekilde yaralanan Sadık Uymaz, "Bıçakla kesmedik. Hayvanın kemiği değdi, çizildi. Bizde geldik, tekrardan kesime devam edeceğiz. Tecrübe var da yanındaki arkadaşlarının da tecrübesi olması lazım. Bir şey yok, sıkıntı yok devam" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ORKUN KAYA - Güncel
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