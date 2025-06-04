Kocaeli'de Kurban Bayramı İçin 4 Bin Güvenlik Görevlisi

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kurban Bayramı tatili boyunca kentte 4 bin jandarma ve emniyet personelinin görev yapacağını bildirdi.

Vali Aktaş, kentte bayram trafiği tedbirlerine yönelik incelemelerde bulundu.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda bulunan Alikahya Otoyol Jandarma Karakol Komutanlığı'nda incelemelerde bulunan Aktaş, Kurban Bayramı dolayısıyla otoyollarda ve devlet yollarında hareketliliğin başladığını belirtti.

Aktaş, cuma günü başlayacak bayramın oluşturacağı trafik yoğunluğuyla ilgili tedbirler alındığını aktararak, şunları kaydetti:

"İlimiz gerek otoyollarıyla gerek devlet yoluyla önemli geçiş güzergahında bulunuyor. O yüzden burada alacağımız tedbirler vatandaşlarımız açısından kıymetli olacak. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerimiz bayram süresince sair zamanlarda aldığımız tedbirlere ilaveten 24 saat radar ve motosiklet uygulamalarıyla sahada olacak."

Vali Aktaş, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının yanı sıra Tarım İl Müdürlüğü, İl Müftülüğü ve Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin de bayram öncesinde ve bayram esnasında sahada olacağını dile getirdi.

"Amacımız vatandaşların bayramı huzur içinde geçirmesi"

Amaçlarının vatandaşların bayramı huzur içinde geçirmesi olduğunu vurgulayan Aktaş, "Emniyet ve jandarma personelinden 4 bin arkadaşımız bayram süresince görevli olacak." dedi.

Aktaş vatandaşlara yolculuklarıyla ilgili uyarıda bulunarak, "Biz de vatandaşlarımızdan özellikle sürücülerimizden trafik kurallarına uymalarını, aşırı hız yapmamalarını, kemerlerini takmalarını, seyir esnasında cep telefonunu kullanmamalarını, trafik işaret ve işaretçilerine azami hassasiyet göstermelerini rica ediyoruz. Hedefimiz sıfır kazayla, sıfır ölümle bayramı geçirmek." ifadelerini kullandı.