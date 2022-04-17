Kocaeli'de kumsalda kirliliğe neden olan besicilik firmasına 367 bin lira ceza - Haberler

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Kocaeli'de kumsalda kirliliğe neden olan besicilik firmasına 367 bin lira ceza

AA - İbrahim Aktaş - Güncel
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Kocaeli'de kumsalda kirliliğe neden olan besicilik firmasına 367 bin lira ceza

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde İzmit Körfezi sahilinde kirliliğe yol açan besicilik firmasına 367 bin lira ceza uygulandı.

GÖLCÜK, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde İzmit Körfezi sahilinde kirliliğe yol açan besicilik firmasına 367 bin lira ceza uygulandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, Kavaklı sahilinin hayvan gübresiyle kaplanarak kirliliğe neden olunmasıyla ilgili denetimlerini tamamladı.

Ekiplerce, hayvan gübresinin Beyoğlu Deresi'nden denize taşınmasına neden olduğu gerekçesiyle ilçede besicilik yapan firmaya 367 bin lira ceza kesildi.

14 Nisan'da Kavaklı sahili hayvan gübresiyle kaplanmış, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yapılan temizlik çalışması sonucu hayvan gübresi, bertaraf edilmek üzere İZAYDAŞ'a gönderilmiş ve yetkililerce söz konusu derenin çevresindeki çiftliklerde denetimlere başlanmıştı.

Kocaeli'de kumsalda kirliliğe neden olan besicilik firmasına 367 bin lira ceza

Kocaeli'de kumsalda kirliliğe neden olan besicilik firmasına 367 bin lira ceza

Kocaeli'de kumsalda kirliliğe neden olan besicilik firmasına 367 bin lira ceza

AA / İbrahim Aktaş - Güncel

İklim Değişikliği, Kocaeli, Gölcük, Güncel, Haberler

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