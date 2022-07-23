Kocaeli'de kümesin yanmasına neden olan kişiye idari para cezası Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde ot temizliği için yaktığı ateşin sıçramasıyla kümesin yanmasına neden olan kişiye idari para cezası uygulandı. Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde ot temizliği için yaktığı ateşin sıçramasıyla kümesin yanmasına neden olan kişiye idari para cezası uygulandı. Hayriye Mahallesi'nde İ.G'nin (31) bahçesindeki kuru otları temizlemek için yaktığı ateş, kendisine ait içinde hayvan bulunmayan kümese de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Kümeste hasar oluşurken, İ.G'ye 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu gereğince 581 lira idari ceza kesildi. AA / Melih Palas - Güncel Karamürsel Kocaeli Güncel Haberler

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