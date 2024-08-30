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Kocaeli'de Kumar Oynayanlara İdari Para Cezası

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Kocaeli'de yapılan denetimlerde bir iş yerinde kumar oynandığı tespit edildi. 7 kişiye toplamda 44 bin 975 lira idari para cezası uygulandı ve 5 bin 100 lira el konuldu. İş yerinde kumar oynattığı belirlenen bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Kocaeli'de kumar oynadıkları gerekçesiyle 7 kişiye, 44 bin 975 lira idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçunun engellemesine yönelik umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde denetim gerçekleştirildi.

Gebze ilçesindeki denetimlerde bir iş yerinde kumar oynandığını belirleyen polis, 7 kişiye 44 bin 975 lira idari para cezası uyguladı, 5 bin 100 liraya el koydu.

İş yerinde kumar oynattığı tespit edilen R.A. hakkında da adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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