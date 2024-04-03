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Kocaeli'de Kumar Oynayanlara İdari Para Cezası

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Kocaeli'de kumar oynadıkları gerekçesiyle 6 kişiye toplam 38 bin 550 lira idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçunun engellemesine yönelik umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde denetim gerçekleştirildi.

Kartepe ilçesindeki denetimlerde bir iş yerinde tombala oynandığını belirleyen ekipler, 6 kişiye 38 bin 550 lira idari para cezası uyguladı, 10 bin 300 liraya da el koydu.

İş yerlerinde kumar oynattığı tespit edilen E.T. hakkında da adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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