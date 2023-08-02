Kocaeli'de Kumar Oynayan 3 Kişiye Para Cezası

Kocaeli'de yapılan denetimlerde kumar oynandığı tespit edilen bir iş yerinde 3 kişiye para cezası uygulandı. Kumardan elde edilen 1350 liraya el konuldu ve iş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

Kocaeli'de kumar oynadığı tespit edilen 3 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kumar oynamak için yer ve imkan sağlanmasının engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda İzmit ilçesinde umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde yapılan denetimlerde, bir iş yerinde kumar oynatıldığı tespit edildi.

Kumar oynadıkları gerekçesiyle 3 kişiye para cezası uygulandı. Kumardan elde edildiği değerlendirilen 1350 liraya el konuldu.

İş yeri sahibi hakkında adli işlem yapıldı.