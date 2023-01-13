Kocaeli'de kumar oynatan zanlı gözaltına alındı Güncel Haberler Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kumar oynatan 1 kişi gözaltına alındı, kumar oynayan 4 kişiye ise ceza kesildi. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kumar oynatan 1 kişi gözaltına alındı, kumar oynayan 4 kişiye ise ceza kesildi. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, eğlence ve istirahat yerlerinde yapılan denetimlerde bir iş yerinde kumar oynandığını tespit etti. Ekipler, kumar oynanmasına yer temin eden şüpheli S.Ş'yi gözaltına aldı. Kumar oynayan 4 kişiye ceza yazılırken, 1140 liraya ise el konuldu. Kaynak: AA / Güncel Asayiş Şube Müdürlüğü Kocaeli Güncel Haberler

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