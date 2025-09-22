Kocaeli'de Kumar Operasyonu: İşletmeci hakkında işlem başlatıldı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir kahvehanede kumar oynattığı tespit edilen kişi hakkında adli işlem başlatıldı, kumar oynayan 4 kişiye idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçunun engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bir kahvehaneye denetim yapıldı.

Denetimde, kumar oynattığı tespit edilen kahvehane işletmecisi S.D. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kumar oynadığı belirlenen 4 kişiye toplam 36 bin 988 lira idari para cezası uygulandı, 600 liraya da el konuldu.