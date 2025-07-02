Kocaeli'de Kumar Operasyonu: 4 Kişiye Ceza Kesildi

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Kartepe'de yapılan denetimlerde kumar oynayan 4 kişiye toplamda 36 bin 988 lira ceza uygulanırken, kumar oynattığı tespit edilen işletmeci hakkında adli işlem başlatıldı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kumar oynayan 4 kişiye 36 bin 988 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçunun engellenmesine yönelik umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde denetim gerçekleştirildi.

Polis ekipleri, Kartepe ilçesinde A.K'nin işlettiği kahvehanede kumar oynattığını tespit etti.

Kumar oynadığı belirlenen 4 kişiye 36 bin 988 lira ceza kesilirken, 8 bin 645 liraya el konuldu.

A.K. hakkında ise adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel
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