Kocaeli'de Kumar Operasyonu: 3 Kişiye Para Cezası Uygulandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki bir dernek lokalinde kumar oynadığı iddiasıyla 3 kişiye idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçunun önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bir dernek lokaline operasyon düzenledi.

Denetim sırasında E.M'nin kumar oynattığı belirlendi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, kumar oynadığı tespit edilen 3 kişiye toplam 27 bin 741 lira idari para cezası verildi.

Ayrıca kumarda kullanıldığı değerlendirilen 4 bin 35 liraya da el konuldu.