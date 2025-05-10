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Kocaeli'de Kumar Operasyonu: 3 Kişiye 27 Bin Lira Ceza

Kocaeli'de Kumar Operasyonu: 3 Kişiye 27 Bin Lira Ceza
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kumar oynayan 3 kişiye toplamda 27 bin 741 lira ceza uygulandı. Polis, kumar oynatma suçunu önlemek için yapılan denetimlerde, H.D. adlı kişinin iş yerinde kumar oynattığını tespit etti.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kumar oynayan 3 kişiye 27 bin 741 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçunun engellenmesine yönelik umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde denetim gerçekleştirildi.

Polis ekipleri, Gebze'de H.D'nin iş yerinde kumar oynattığını tespit etti.

Kumar oynadığı belirlenen 3 kişiye 27 bin 741 lira ceza kesilirken, 2 bin 600 liraya el konuldu.

H.D. hakkında ise adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Aktaş - Güncel
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