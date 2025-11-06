Kocaeli'de Kredi Kartı Dolandırıcılığı Operasyonu: 2 Tutuklama

Kocaeli merkezli 2 ilde, başkalarının bilgilerini kullanarak çıkardıkları kredi kartlarıyla harcama yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformları üzerinden elde ettikleri kimlik bilgileriyle kredi kartı çıkarttığı belirlenen 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu şekilde Kocaeli'de bir vatandaşın kredi kartından 316 bin lira harcama yaptığı tespit edilen şüpheliler, 2 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla salıverildi.