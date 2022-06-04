Kredi dolandırıcılığı iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kredi dolandırıcılığı iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı

AA - Güncel
 - Güncelleme:

Kocaeli'de kişisel bilgilerini ele geçirdikleri vatandaşları dolandırdıkları iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'de kişisel bilgilerini ele geçirdikleri vatandaşları dolandırdıkları iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, siber suçların men ve takibine yönelik çalışma kapsamında internet siteleri ve sosyal medya hesapları aracılığıyla kredi verme vaadiyle vatandaşların kişisel bilgilerinin ele geçirilerek dolandırılmasına ilişkin çalışma başlatıldı.

Ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

AA / Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title