Kocaeli'de Kozmetik Fabrikasındaki Yangında Ölenlerin Kimlikleri Belirlendi
Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki kozmetik fabrikasında meydana gelen yangında hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri tespit edildi. Ölenlerin isimleri Şengül Yılmaz, Tuğba Taşdemir, Cansu Esetoğlu, Nisa Taşdemir, Esma Gigan ve Hanım Gülekin olarak açıklandı.
KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ
Ardacan UZUN-Erol POLAT-İsa ALMAÇAYIR/KOCAELİ,
