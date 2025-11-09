Haberler

Kocaeli'de Kozmetik Fabrikasında Yangın: 6 Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki bir kozmetik fabrikasında çıkan yangında 6 kişi yaşamını yitirirken, 7 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri yakınlarına teslim edildi.

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesindeki kozmetik fabrikasında çıkan yangında hayatını kaybeden 6 kişinin cenazesi, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Yangın, dün 09.00 sıralarında Kocaeli Dilovası'ndaki 2 katlı kozmetik fabrikasında çıktı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sırasında 6 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Öte yandan yangında yaralanan 7 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ADLİ TIP'TA YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ

Yangında hayatını kaybeden Esma Dikan (65), Hanım Gülek(65), Şengül Yılmaz(55), Nisa Taşdemir(17), Tuğba Taşdemir(18), Cansu Esatoğlu'nun(16) cenazeleri otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Otopsi işlemleri tamamlanan 6 kişinin cenazesi defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
