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Kocaeli'de Kötü Davranışlı Şoföre Ceza

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Kocaeli'de toplu taşımacılık yapılan midibüste yolculara kötü davranan şoförünün ehliyetine el konuldu, araç da bağlanarak yediemin otoparkına çekildi.

İzmit ile Kartepe arasında özel halk midibüsü olarak toplu taşımacılıkta kullanılan 41 J 2085 plakalı aracın sürücüsü A.K, 30 Mart'ta D-100 kara yolundaki Valilik durağında bebek arabasıyla araca binen bir kadından arabayı katlamasını istedi.

Bebek arabasının katlanmadığını söyleyen kadın ile sürücü arasında tartışma çıktı. A.K'nin bebek arabasıyla açık şekilde seyahat edilmesine müsaade etmemesi üzerine kadın midibüsten indi.

Bir yolcu tarafından çekilen görüntülerde, A.K'nin araçtan inen kadın ve yanındakilere "Yürü, pislikler" diye bağırması yer aldı.

Dün de aynı sürücünün seyir halindeyken telefonla konuştuğu için kendisini uyaran bir yolcuyla tartıştığı anlara ilişkin başka bir görüntü sosyal medyada paylaşıldı.

Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri sürücü A.K. hakkında işlem başlattı. Bu çerçevede A.K'nin ehliyetine el konuldu, araç ise bağlanarak yediemin otoparkına çekildi.

Kaynak: AA / Güncel

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