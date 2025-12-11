Haberler

Kocaeli'de korsan taşımacılık yapan sürücüye 46 bin 392 lira ceza kesildi

Güncelleme:
Kocaeli'de yapılan denetimlerde korsan taşımacılık yaptığı belirlenen bir sürücüye 46 bin 392 lira idari para cezası kesildi ve aracı 60 gün süreyle trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, korsan taşımacılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Denetimlerde bir aracın izinsiz yolcu taşıdığı belirlendi.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddesi uyarınca 46 bin 392 lira idari para cezası kesildi.

Araç ise 60 gün süreyle otoparka çekilerek trafikten men edildi.

Kaynak: AA / Makbule Beyza Günbey - Güncel
title