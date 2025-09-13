Kocaeli'de Korkunç Cinayet: Kız Arkadaşı ve Kardeşini Öldürüp İntihar Etti

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir kişi, kız arkadaşı ve kardeşini tabancayla öldürdükten sonra intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Erhan D. (37) Ataevler Mahallesi Yaz Sokak'ta kardeşi Abdullah Barış G. (23) ile alışverişten dönen kız arkadaşı İpek G'yle (35) henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Erhan D, burada tabancayla İpek G. ve Abdullah Barış G'ye ateş ettikten sonra aynı silahla kendini vurdu.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan 3 kişi, ambulanslarla sevk edildikleri hastanelerde hayatlarını kaybetti.