Kocaeli'de Köprüden Düşen Otomobilde 5 Yaralı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen kaza sonucunda bir otomobil köprüden kara yoluna düştü. Kazada 5 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
K.Y. idaresindeki 34 BM 1020 plakalı otomobil, Sultan Orhan Mahallesi D-100 kara yolu kuzey yan yolda virajı alamayarak köprüden kara yoluna düştü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan Y.K, Ö.K, A.K, M.Y, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, aracın çekilmesinin ardından normale döndü.
Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel