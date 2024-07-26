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Kocaeli'de Kömür Yüklü Tır Devrildi, İstanbul İstikameti Ulaşıma Açıldı

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D-100 kara yolunun Kocaeli kesiminde kömür yüklü tırın devrilmesi sonucu İstanbul istikametinde ulaşım kapanmıştı. Kömürlerin temizlenmesi ve tırın kaldırılmasının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.

D-100 kara yolunun Kocaeli kesiminde kömür yüklü tırın devrilmesi nedeniyle kapanan İstanbul istikametinde ulaşım sağlanmaya başladı.

Kara yolunun Körfez Şirinyalı mevkisinde M.A. idaresindeki 41 ZB 717 plakalı kömür yüklü tır devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Kömürlerin yola saçılması nedeniyle yolun İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.

Araç yoğunluğu oluşan bölgede sürücüler, alternatif güzergahlara yönlendirildi.

Ekiplerin, yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu kömürlerin temizlenmesi ve tırın kaldırılmasının ardından yol ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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