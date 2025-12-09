Kocaeli'de taksici komşusunu öldüren sanığın yargılanması sürüyor

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tartıştığı komşusunu bıçakla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık M.G. (51), maktul Emre Bayram'ın (44) yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu. Tanıklar ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.

Sanığın kardeşi tanık D.G, olay günü apartmanda şiddetli ses duyduklarını ve dışarı çıktıklarında üst kattan kapılarının önüne moloz, cam parçaları ve sineklik atıldığını gördüklerini anlattı.

Bunun üzerine ağabeyinin üst komşuları Bayram'ı arayarak, bu yapılanın doğru olmadığını, apartman toplantısında konuşulması gerektiğini söylediğini aktaran D.G, bir süre sonra kapının çaldığını ve ağabeyinin ceketini alarak dışarı çıktığını ifade etti.

Sanığın annesi K.G, oğlunun ve maktulün telefonda birbirlerine karşı tehditte bulunmadıklarını öne sürerek, oğlunun dışarı çıktıktan 10-15 dakika sonra elleri yaralı ve yüzü kanlı halde eve döndüğünü, ne olduğu sorulduğunda "Çok üzerime geldi, kendimi savundum." dediğini kaydetti.

Katılan avukatı Hüseyin Acurman ise sanığın tahrik veya kendini savunma olmadan direkt bıçakla saldırdığını, ilk darbeyi öldürücü bir yere vurarak maktulü savunmasız hale getirdiğini savunarak, "Ben maktulü iyi tanırım. Bu çocuğa 26 bıçak darbesi vurmak mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, taraflara gönderilecek esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

Olay

İzmit ilçesi Arızlı Mahallesi'nde 21 Ocak'ta yerde yaralı halde bulunan taksici Emre Bayram, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Aynı gün gözaltına alınan M.G, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık M.G'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.