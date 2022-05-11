Kocaeli'de komşusu ve eşini öldüren sanığa iki kez müebbet hapis - Haberler

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Kocaeli'de komşusu ve eşini öldüren sanığa iki kez müebbet hapis

AA - Tahir Turan Eroğlu - Güncel
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Kocaeli'de komşusu ve eşini öldüren sanığa iki kez müebbet hapis

Kocaeli'de husumetli olduğu komşusu ve eşini av tüfeğiyle öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de husumetli olduğu komşusu ve eşini av tüfeğiyle öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, taraf avukatları hazır bulundu. Sanık Mehmet Akkuzu, duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Mahkeme heyeti, sanığa "kasten öldürme" suçundan 2 kez müebbet hapis cezası verdi.

Kandıra ilçesine bağlı kırsal Şahinler Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Akkuzu (53), 9 Mayıs 2021'de tarlada karşılaştığı husumetli olduğu komşusu Serkan (45) ve eşi Gülsen Akarsu'yu (42) aralarında çıkan tartışma sonucu av tüfeğiyle öldürmüştü.

İddianameden

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Mehmet Akkuzu'nun, aralarında husumet bulunan komşuları Serkan ve Gülsen Akarsu ile tarlada karşılaşarak tartıştığı, daha sonra evine giden sanığın av tüfeğiyle geri döndüğü belirtilmişti.

Akkuzu'nun tarlada çalışmaya devam eden çifti, yakın mesafeden birçok kez ateş açarak öldürdüğü anlatılan iddianamede, sanığın "kasten öldürme" suçundan 2 kez müebbet hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi, Mahkeme, Kocaeli, Akarsu, Güncel, Haberler

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