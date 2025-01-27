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Kocaeli'de Komşular Arasında Sopalı Kavga: 6 Yaralı

Kocaeli'de Komşular Arasında Sopalı Kavga: 6 Yaralı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde komşular arasında çıkan tartışma büyüyerek sopaların kullanıldığı bir kavgaya dönüştü. Olayda 6 kişi yaralanarak hastanede tedavi altına alındı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde komşular arasında çıkan, sopaların da kullanıldığı kavgada yaralanan 6 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Köşklü Çeşme Mahallesi 502/2 Sokak'ta komşular arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine sopaların da kullanıldığı kavgada, A.D, M.Y, N.Y, D.Y, L.K. ve Y.K. yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel
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