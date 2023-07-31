Kocaeli'de KOM ekiplerinden kaçan otomobilde uyuşturucu bulundu

Kocaeli'de KOM ekipleri tarafından takibe alınan bir otomobilde yapılan aramada çantaların içinde yüklü miktarda uyuşturucu madde bulundu. Otomobilin sürücüsü ise TEM Otoyolu'nda aracını bırakıp ormanlık alana kaçtı.

Kocaeli'de KOM ekiplerinden kaçan otomobilin sürücüsü, Tem Otoyolu'nun sağ şeridinde aracını bırakıp bariyerlerden ormanlık alana atladı. Otomobilde yapılan aramada ise çantaların içinde yüklü miktarda uyuşturucu madde olduğu tespit edildi.

Olay, TEM Otoyolu Körfez geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (KOM) bağlı ekipler şüpheli durumunda bulunan 34 AY 0319 plakalı otomobilin peşine düştü. Otomobilin 'Dur' ihtarına uymaması üzerine İzmit'te başlayan kovalamaca Körfez'e kadar sürdü. Şahıs, TEM Otoyolu'nun sağ şeridinde aracı bırakıp bariyerden ormanlık alana atladı. Bir süre sonra ise izini kaybettirdi. Polis ekipleri araçta inceleme yaptığı sırada yüklü miktarda uyuşturucu dolu çantalar olduğu tespit edildi. Çantalardaki uyuşturucu incelemeye gönderildi. Bölgeye sevk edilen özel harekat ekipleri de kaçan şahsı yakalama çalışmalarına katıldı. Trafik ekipleri ise TEM Otoyolu'nda kaza meydana gelmemesi için yolda trafik tedbiri aldı. Olaydan dolayı trafik bir süreliğine kontrollü olarak sağlanırken, zaman zaman araç kuyrukları oluştu.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ