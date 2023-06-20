Kocaeli'de kolu sac kesme makinesine sıkışan işçi yaralandı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sac kesme makinesine kolu sıkışan işçi tedavi altına alındı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sac kesme makinesine kolu sıkışan işçi tedavi altına alındı.
Tavşanlı Mahallesi Dilovası Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada çalışan K.Y'nin (55) kolu sac kesme makinesine sıkıştı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Arkadaşlarının yardımıyla kolu bulunduğu yerden kurtarılan işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel