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Kocaeli'de kolu sac kesme makinesine sıkışan işçi yaralandı

Kocaeli'de kolu sac kesme makinesine sıkışan işçi yaralandı

Güncel Haberler

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sac kesme makinesine kolu sıkışan işçi tedavi altına alındı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sac kesme makinesine kolu sıkışan işçi tedavi altına alındı.

Tavşanlı Mahallesi Dilovası Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada çalışan K.Y'nin (55) kolu sac kesme makinesine sıkıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Arkadaşlarının yardımıyla kolu bulunduğu yerden kurtarılan işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel

Organize Sanayi Bölgesi Kocaeli Gebze Güncel Haberler

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