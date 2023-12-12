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Kocaeli'de köftecide çıkan silahlı kavgada iş yeri sahibi yaralandı

12 Aralık 2023 21:12 Güncelleme: 21:14 Abone Ol

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir köftecide çıkan silahlı kavgada iş yeri sahibi Hakan S. yaralandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Hakan S. pompalı tüfekle bacağından yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı hastaneye kaldırıldı. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.