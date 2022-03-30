Kocaeli'de kocası tarafından bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi - Haberler

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Kocaeli'de kocası tarafından bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi

AA - Nuri Dinçer Akçaharman - Güncel
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Kocaeli'de kocası tarafından bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kocasının üç kez sırtından bıçakladığı kadın yaşamını yitirdi.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kocasının üç kez sırtından bıçakladığı kadın yaşamını yitirdi.

Erenler Mahallesi Kamer Sokak'taki evlerinde Ayşe P. ile eşi Hacı P. arasında tartışma yaşandı. Tartışmada Hacı P. ekmek bıçağıyla eşini sırtından üç kez bıçakladı.

Hacı P. evdeki çocuğunu da alarak olay yerinden kaçtı. Ayşe P. ise güçlükle evden çıkarak komşularından yardım istedi.

Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, kadının yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Polis, Hacı P'nin yakalanması için çalışma başlattı.

AA / Nuri Dinçer Akçaharman - Güncel

Kocaeli, Güncel, Haberler

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