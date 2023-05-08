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Kocaeli'de kız arkadaşının tabancayla kazara vurduğu iddia edilen kişi yaralandı

Kocaeli'de kız arkadaşının tabancayla kazara vurduğu iddia edilen kişi yaralandı

Güncel Haberler

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, kız arkadaşının tabancayla kazara vurduğu iddia edilen kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, kız arkadaşının tabancayla kazara vurduğu iddia edilen kişi yaralandı.

İddiaya göre, Özgürlük Mahallesi'nde E.Y. evde bulduğu tabanca ile uğraştığı sırada erkek arkadaşı F.B'yi kazara bacağından yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli, ekiplerce gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel

Çayırova Kocaeli Güncel Haberler

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