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Kocaeli'de Kış Lastiği Yoğunluğu Başladı

Kocaeli'de Kış Lastiği Yoğunluğu Başladı
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Ticari araçlar için 1 Aralık'ta başlayacak kış lastiği zorunluluğu öncesinde Kocaeli'deki lastikçilerde yoğunluk oluştu. Sürücüler, kış lastiği taktırmak için dükkanları doldurdu.

Ticari araçlar için 1 Aralık'ta başlayacak kış lastiği kullanım zorunluluğu öncesinde Kocaeli'de sürücüler lastikçilerde yoğunluk oluşturmaya başladı.

Uygulamanın başlamasına günler kala araçlarına kış lastiği taktırmak isteyen sürücüler, kentteki lastikçilerde hareketlilik oluşturdu.

Ticari araç sürücülerinin kar ve buzlanmadan etkilenmek istemeyen hususi araç sürücüleri de lastiklerini değiştirtiyor.

Kentteki bir oto lastik servisi firması yetkilisi Adem Dost, kış şartlarında kar ve buzlanmaya karşı sürücülere kış lastiği taktırmaları tavsiyesinde bulundu.

Kış lastiği fiyatının jant çapına ve markaya göre değiştiğini belirten Dost, "Kış lastiğinin en büyük özelliği hava sıcaklığının 7 derecenin altına düştüğü şartlarda güvenli yol tutuşu sağlamasıdır." dedi.

Kaynak: AA / Kerim Yavuz - Güncel
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