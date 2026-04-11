Kireçlenme nedeniyle yürüme zorluğu çeken köpek yürüteçle ayaklandı

Kocaeli'de kireçlenme nedeniyle yürüme zorluğu çeken köpek, yürüteç sayesinde ayağa kalktı.

Eskişehir'de yaşadığı dönemde parkta Alman çoban köpeğiyle karşılaşan 41 yaşındaki Ece Erbuğ, çabalarına rağmen sahibine ulaşamadığı hayvanı sahiplendi.

Erbuğ, "Roma" adını verdiği 12 yıllık can dostunu 1 yıl önce yürüme zorluğu yaşadığını fark ederek veterinere götürdü.

Muayene sonucu köpeğin arka ayaklarında kireçlenme olduğu tespit edilerek ilaç tedavisine başlandı.

Zamanla köpeğin rahatsızlığının ilerlemesi üzerine farklı arayışlara giren Erbuğ, hayvansever Abdülmenaf Çelik'in hayvanlar için gönüllü yürüteç yaptığını öğrendi.

Erbuğ'un ulaştığı Çelik, Roma için özel yürüteç tasarladı. Yürüteç sayesinde ayaklanan köpek, sahibiyle gezintiye çıkıyor.

"Yürüteç hayatımızı kolaylaştırdı"

Ece Erbuğ, AA muhabirine, yürüme güçlüğü çeken köpeğinin durumuna üzüldüğünü belirterek, ona çare olmak için araştırmalar yaptığını söyledi.

Hayvanlar için de yürüteç yapıldığından haberdar olduğunu belirten Erbuğ, "İnsan kendi ihtiyacı olmayınca oturup bunu araştırmıyor. Roma, bir gün yürürken çok kötü düştü. Neredeyse evlat yerine koyduğunuz bir canlıyı böyle görmek gerçekten çok zor." ifadelerini kullandı.

Erbuğ, köpeğini yürüteçle yeşil alanlarda, sahil kenarında gezintiye çıkmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, "Yürüteç aracılığıyla da olsa onu tekrar yürürken görmek harika." dedi.

Yürütecin hem köpeğin hem de kendi hayatını kolaylaştırdığını vurgulayan Erbuğ, "Büyük ırk köpek sahibi olmak çok güzel ama kolay değil. Ufak ırk köpeğiniz olsa kucaklayıp her yere götürebiliyorsunuz ama ben Roma'yı arabaya bindirirken kan ter içinde kalıyorum. Bu tip pratik şeylerin olması hayatımızı çok kolaylaştırdı." diye konuştu.

Abdülmenaf Çelik de köpeğin ölçülerine göre özel yürüteç yaptığını anlattı.

Yürütecin köpeğe rahatlık sağladığını belirten Çelik, "Hiçbir canlının böyle bir şeye ihtiyacı olmasın ama olduğunda da biz elimizden gelen desteği yapmaya hazırız." dedi.