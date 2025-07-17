Kocaeli'de Kiracı ile Mülk Sahipleri Arasında Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

Kocaeli'de Kiracı ile Mülk Sahipleri Arasında Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir dükkanda kiracı ile mülk sahipleri arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kiracı ile dükkan sahipleri arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.

Tatlıkuyu Mahallesi Körfez Caddesi'ndeki kış aylarında balık, yaz aylarında karpuz satılan dükkanda kiracı E.A. ile mülk sahibi İ.K. ve M.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada E.A, karpuz bıçağıyla İ.K. ve M.A'yı yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli E.A. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel
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