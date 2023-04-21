Üye Girişi
Haberi Paylaş
Kocaeli'de kıraathanede çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Kocaeli'de kıraathanede çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kıraathanede çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kıraathanede çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Hürriyet Mahallesi 2036 Sokak'ta bir kıraathanede B.K. ile E.A. (43) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.K, E.A'yı sırtından bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan E.A. Gebze Fatih Devlet Hastanesine, kavgada darp sonucu yaralanan B.K. ise Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel

Hürriyet Kocaeli Gebze Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title