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Kocaeli'de Kimyasal Yanı Yüzünden 4 İşçi Hastaneye Kaldırıldı

Kocaeli'de Kimyasal Yanı Yüzünden 4 İşçi Hastaneye Kaldırıldı
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Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki bir OSB'de kimyasal madde deposunda çalışan 4 işçi, tank temizlerken fenalaşarak hastaneye sevk edildi. İşçilerin hayati tehlikeleri bulunmuyor, olayla ilgili inceleme devam ediyor.

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, Organize Sanayi Bölgesi'nde ( Osb ) faaliyet gösteren bir kimyasal madde depolama sahasında, bir tankı temizlerken fenalaşan 4 işçi, tedaviye alındı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki OSB'de bulunan bir kimyasal madde depolama sahasında iddiaya göre, kimyasal maddelerin bulunduğu tankı temizleyen 4 işçi, saat 17.00 sıralarında zehirlenme belirtileri göstermesinin ardından fabrika yetkilileriyle birlikte Dilovası Devlet Hastanesi'ne başvurdu. İhbar üzerine hastaneye kimyasal olaylara müdahale aracının da bulunduğu itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) ekipleri, özel kıyafetler giyerek hastanenin bahçesinde bulunan KBRN ünitesinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından işçileri ambulanslarla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne sevk etti. 4 işçi burada gözetim altına alınırken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

Haber-Kamera: Nazım Özgün ERBULAN-Ardacan UZUN-Erol POLAT/DİLOVASI(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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