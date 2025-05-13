ABD Başkanı Trump: Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırdık

Erdoğan'la görüşüp kararını vermiş! Trump'tan tarihi "Suriye" adımı
ABD Başkanı Trump: İstanbul'a Marco Rubio gidecek

Trump İstanbul'a gelecek mi? En sonunda kararını verdi
Abdullah Öcalan'dan PKK'nın fesih kararına ilk yorum

Abdullah Öcalan'dan terör örgütü PKK'nın feshine ilk yorum
İsrailli şarkıcı Yasmin Levy'nin Ankara'da vereceği konser iptal edildi

İsrailli şarkıcı Ankara'da konser verecekti, bakanlık iptal etti

Kocaeli'de Kimyasal Madde Depolama Sahasında 4 İşçi Zehirlendi

Kocaeli'de Kimyasal Madde Depolama Sahasında 4 İşçi Zehirlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde bir kimyasal madde depolama alanında tank temizliği sırasında fenalaşan 4 işçi hastaneye kaldırıldı. Olay yerine KBRN ekipleri sevk edildi.

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir kimyasal madde depolama sahasında, bir tankı temizlerken fenalaşan 4 işçi, tedaviye alındı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki OSB'de bulunan bir kimyasal madde depolama sahasında iddiaya göre, kimyasal maddelerin bulunduğu tankı temizleyen 4 işçi, saat 17.00 sıralarında zehirlenme belirtileri göstermesinin ardından fabrika yetkilileriyle birlikte Dilovası Devlet Hastanesi'ne başvurdu. İhbar üzerine hastaneye kimyasal olaylara müdahale aracının da bulunduğu itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) ekipleri, özel kıyafetler giyerek hastanenin bahçesinde bulunan KBRN ünitesinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından işçileri ambulanslarla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne sevk etti. 4 işçi burada gözetim altına alınırken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu: Gazze'ye tam kapasite saldıracağız

"Birliklerimiz hazır" diyerek duyurdu! Netanyahu'dan katliam planı
Galatasaray'dan İstanbul Boğazı'nda rakiplerini kıskandıracak kutlama planı

Galatasaray'dan İstanbul Boğazı'nda rakiplerini kıskandıracak kutlama
Burak Özçivit'e soğuk duş! Herkese sarılıp bir tek onu es geçti

Ünlü ismin oğlundan Burak Özçivit'e soğuk duş! Yüzüne bile bakmadı
Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye insanlara izlettikleri rezilliğe bakın

Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye izlettikleri rezilliğe bakın
Plan kurup 13 yıllık kocasını sevgilisine öldürttü

Kocasını sevgilisine öldürttü!
Türk tekstil devi iflas etti

Darboğazdan çıkamayan dev marka iflas etti, yüzlerce kişi işsiz kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.