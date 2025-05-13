Kocaeli'de Kimyasal Madde Depolama Sahasında 4 İşçi Zehirlendi

Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki OSB'de bulunan bir kimyasal madde depolama sahasında iddiaya göre, kimyasal maddelerin bulunduğu tankı temizleyen 4 işçi, saat 17.00 sıralarında zehirlenme belirtileri göstermesinin ardından fabrika yetkilileriyle birlikte Dilovası Devlet Hastanesi'ne başvurdu. İhbar üzerine hastaneye kimyasal olaylara müdahale aracının da bulunduğu itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) ekipleri, özel kıyafetler giyerek hastanenin bahçesinde bulunan KBRN ünitesinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından işçileri ambulanslarla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne sevk etti. 4 işçi burada gözetim altına alınırken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.