Kimya fabrikasında yangın çıktı
AA - Ekrem Sıtkı Meral - Güncel
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Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kimya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kimya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
Dilovası Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren kimya fabrikasının üretim bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin, kısa sürede ham maddelerin bulunduğu alana yayılan yangının söndürülmesi için başlattığı çalışmalar sürüyor.
AA / Ekrem Sıtkı Meral - Güncel